اجتماع أوروبي طارئ لبحث أزمة الطاقة ووضع حد لأسعار الكهرباء

تشير احتمالات إلى إمكانية عقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ لمناقشة الارتفاع في أسواق الطاقة، حيث يتحدث القادة بلهجة أكثر إلحاحا بشأن الأزمة الجارية.ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا قوله إن التشيك، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي بنظام التناوب، تدرس الدعوة إلى اجتماع لمناقشة فكرة وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء.ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، أضاف سيكيلا، أن مواطني التشيك يفضلون وضع حد أقصى للسعر على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة المحتملة.وتعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث أدى ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء إلى زيادة التضخم، وهدد بدفع الاقتصادات إلى الركود. وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا في الأسابيع الماضية مع انقطاع إمدادات الغاز الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.وقال سيكيلا، "إذا كان لديكم سوق أوروبية ومشكلة بالنسبة لأوروبا بأكملها، فإن أبسط نهج هو البحث عن حل على المستوى الأوروبي، علينا أن نبحث ما إذا كان هذا الوضع سيستمر ويتفاقم أكثر".وفي إشارة إلى الاجتماع الوزاري المحتمل، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران للصحافيين، أمس، إن فرنسا بشكل عام تتفق مع سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. لكنه أكد أن هذا لا يعني بالضرورة أن باريس ستدعم منطق الحد الأقصى لأسعار الطاقة في أوروبا.إلى ذلك، أشارت بيانات شركات تشغيل شبكات خطوط نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا إلى استقرار تدفقات الغاز أمس، عند مستوياتها المنخفضة.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن بيانات شركة تشغيل خط غاز نورد ستريم1 وهو الخط الرئيس لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، تقول إنه سيتم الضخ بمعدل 14.5 جيجاواط/ ساعة وهو تقريبا متوسط الضخ اليومي نفسه منذ بداية الشهر الحالي.وتصل الطاقة التشغيلية الفعلية لخط نورد ستريم1 إلى نحو 73 جيجاواط/ ساعة يوميا، لكن شركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي خفضت الإمدادات إلى 40 في المائة من الطاقة التشغيلية خلال حزيران (يونيو) الماضي ثم إلى 20 في المائة، من 27 تموز (يوليو) الماضي.ومن المقرر وقف الضخ تماما عبر الخط لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 31 آب (أغسطس) الحالي بحسب بيان سابق لشركة غازبروم.في الوقت نفسه أشارت بيانات شركة شبكة خطوط الغاز في أوكرانيا إلى ضخ 42.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر هذه الخطوط أمس، وهو تقريبا متوسط الضخ اليومي نفسه خلال الأسابيع القليلة الماضية.وتصل الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية إلى 77.2 مليون متر مكعب يوميا، لكن روسيا قلصت الكميات التي تضخها إلى أوروبا بشكل عام ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها بسبب الحرب.