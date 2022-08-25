الهند: تحديد سقف لسعر النفط الروسي بحاجة إلى توافق أوسع في الآراء

تسعى الهند إلى توافق أوسع في الآراء، قبل أن تدعم جهود تقودها أمريكا لتحديد سقف لسعر النفط الروسي، والذي من المتوقع أن يضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل ذلك هذا الأسبوع، عندما يتوجهون إلى مومباي ونيودلهي.وحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، من المحتمل أن يتم نقل تلك الرسالة إلى والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكي وفريقه في اجتماعات مع مسؤولين بالحكومة الهندية ومسؤولين تنفيذيين بشركات.وتتردد الهند التي برزت كواحدة من أكبر المشترين للنفط الروسي، منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، للانضمام إلى الخطة، ما لم يتم التوصل لاتفاق في الآراء، مع جميع المشترين، طبقا لمصادر على صلة بالقضية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، نظرا لأن المداولات ليست علنية.ويمكن أن تتوقف فعالية تحديد سقف لسعر النفط على التزامات من المستهلكين الرئيسين، مثل الصين والهند، اللتين عززتا عمليات شراء النفط من روسيا، بعد أن تجنب معظم المشترين براميل النفط الروسي، في أعقاب الحرب.وفي السياق، كشف نصر الحميد، وزير الدولة في بنجلادش لشؤون الطاقة والكهرباء أن البلاد تجري محادثات، لا تزال في مراحلها المبكرة، مع الهند وروسيا لشراء النفط والمنتجات البترولية بأسعار مخفضة، في ظل أزمة طاقة متفاقمة.ونقلت "بلومبيرج" عن الوزير قوله في مقابلة "إن شراء المنتجات النفطية من المصافي الهندية سيكون أقل في التكلفة، بالنظر لقرب اكتمال بناء خط أنابيب بين البلدين".وأوضح أن روسيا قدمت عرضا لبيع النفط لبنجلادش، وأن المحادثات تتواصل.ووفقا لبيانات نقلتها الوكالة، فقد استوردت بنجلادش في 2020 ما قيمته 2.64 مليار دولار من النفط المكرر، أغلبها من سنغافورة والصين والهند وماليزيا وتايلاند.وقال مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي أخيرا، إن الولايات المتحدة أبلغت الهند قلقها من استخدام نيودلهي لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك في انتهاك للعقوبات الأمريكية من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره.وأوضح مايكل باترا، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت نيودلهي أن سفينة هندية نقلت نفطا من ناقلة روسية في أعالي البحار إلى ميناء في ولاية جوجارات على الساحل الغربي، حيث تم تكريره وشحنه. وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز.وقال باترا في حفل بمناسبة مرور 75 عاما على استقلال الهند إن "النفط المكرر أعيد إلى تلك السفينة وأبحرت دون وجهة، وفي منتصف الطريق تم إخطار السفينة بوجهتها ومن ثم واصلت مسارها وذهبت إلى نيويورك".ووفقا لـ"رويترز"، لم يكن لدى السفارة الأمريكية في نيودلهي تعليق فوري. وتعد تصريحات باترا أول إشارة رسمية من الهند لمثل هذه المخاوف الأمريكية. ولم تنضم دلهي إلى العقوبات المفروضة على روسيا ولم تشجب الحرب الروسية.