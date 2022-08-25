لكبح تباطؤ النمو وإبقائه في نطاق معقول .. حزمة إجراءات صينية بـ 43.7 مليار دولار

تخطط الصين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النمو، حيث يظهر الانتعاش الاقتصادي علامات على التباطؤ، بسبب إغلاقات متكررة مرتبطة بمرض كوفيد والأزمة في قطاع العقارات بالبلاد.وأعلن مجلس الدولة في اجتماع معتاد برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانج حزمة سياسات مكونة من 19 نقطة، للمساعدة في إبقاء العمليات الاقتصادية ضمن نطاق معقول، حسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.وتشمل الحزمة حصة تزيد على 300 مليار يوان "43.7 مليار دولار" للسياسات والأدوات المالية التنموية، التي من المتوقع أن توفر أوجه تآزر مع السياسات، التي تم طرحها بالفعل ودفع الاقتصاد نحو الاستقرار وتطويره إلى الأفضل.وتعهدت بالاستفادة من "الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات" للحفاظ على نطاق معقول للسياسة، في الوقت المناسب، وبطريقة حاسمة. وفي سياق الشأن الصيني، يعزز التعاون الوثيق بين الصين وإفريقيا سلاسل الإمداد في إفريقيا وسط مختلف الرياح المعاكسة، وفقا لتقرير نشر البارحة الأولى.ونشر مجلس الأعمال الصيني- الإفريقي التقرير الذي جاء بعنوان "الاستثمار الصيني في إفريقيا 2022 التعاون الصيني- الإفريقي من منظور سلاسل الإمداد"، والذي تناول دور الصين في سلاسل الإمداد في إفريقيا وجهود الشركات الصينية في هذا الصدد والتحديات التي تواجهها.وذكر التقرير أن سلاسل الإمداد في إفريقيا تتعرض لضغوط، مشيرا إلى عوامل سلبية من بينها الأمراض والنزاعات الإقليمية والعقبات اللوجستية.ومع ذلك، فبالنظر إلى النمو السكاني السريع فيها، لا تزال إفريقيا سوقا مثالية للاستثمار في سلاسل الإمداد ذات الإمكانات الكبيرة، وفقا للتقرير.كما ألقى التقرير الضوء على مساهمات الصين على المستويين السياسي والمحلي، والتي تلعب دورا حازما في تعزيز تطوير سلاسل الإمداد في إفريقيا. وبفضل منتدى التعاون الصيني- الإفريقي ومبادرة الحزام والطريق وجهود حكومية أخرى، حققت الصين وإفريقيا تعاونا عمليا في مجموعة واسعة من المجالات، ولا سيما في تطوير سلاسل الصناعة والإمداد.وأشار التقرير إلى أن تعاون الحزام والطريق الأعمق بين الصين والدول الإفريقية "سيلعب دورا مهما في بناء قارة إفريقية أكثر تكاملا، وربط إفريقيا بسلاسل إمداد عالمية".وبحسب التقرير، فقد قدمت الشركات الصينية مساهمة كبيرة في تعزيز سلاسل الإمداد في إفريقيا في مجالات الخدمات اللوجستية والزراعة والتجارة الإلكترونية ومجالات أخرى، بحسب التقرير.كما قدم التقرير توصيات للحكومات والشركات لتحفيز التعاون رفيع المستوى في سلاسل الإمداد بين الصين وإفريقيا.إلى ذلك، ذكر مسؤول كبير أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقية التجارة الحرة بين كمبوديا والصين، اللتين دخلتا حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، ساهمتا بشكل كبير في تعزيز الانتعاش الاقتصادي بكمبوديا.وصرح بذلك بون شانثي، وكيل وزارة التجارة الكمبودية، خلال اجتماعه في بنوم بنه مع تشانج لو بياو، المدير العام لمركز التعاون الاقتصادي الخارجي التابع لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، وفقا لبيان صحافي صدر عن وزارة التجارة الثلاثاء. وقال شانثي إن اتفاقيتي التجارة الحرة منحتا وصولا أكبر إلى الأسواق لمنتجات كمبوديا، خاصة الزراعية منها مثل الأرز والموز والمانجو والكسافا والكاجو والذرة وغيرها.وذكر أن الاتفاقيتين التجاريتين "قدمتا مساهمات مهمة في تسهيل التجارة، وتشجيع الأعمال والاستثمار، وتحسين معيشة الناس، والتنمية الاقتصادية".ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة، بلغ إجمالي قيمة صادرات كمبوديا إلى أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 3.28 مليار دولار في النصف الأول من 2022، بزيادة قدرها 10 في المائة، وذلك مقارنة بـ2.99 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، كانت أكبر ثلاث وجهات تصدير بالنسبة لكمبوديا هي فيتنام والصين واليابان، مضيفا أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا شحنت منتجات بقيمة 1.17 مليار دولار إلى فيتنام و612 مليون دولار إلى الصين و542 مليون دولار إلى اليابان.وذكر البيان الصحافي أن شانثي وتشانج ناقشا الوضع الحالي للتجارة في المنتجات الزراعية بين كمبوديا والصين. قام تشانج بزيارة إلى كمبوديا لكي يناقش مع المسؤولين الكمبوديين الفرص والتحديات أمام تطوير الزراعة في كمبوديا.وفي 18 أغسطس، اجتمع المسؤول الصيني مع فنج ساخون وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة تحديث زراعي لكمبوديا.