صعوبات تواجه انتعاش إنفاق الشركات الأمريكية .. تباطؤ نمو طلبيات السلع الرأسمالية في يوليو

ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية الأمريكية الصنع في يوليو، لكن وتيرة الزيادة جاءت دونها في الشهر السابق عليه، مما يشير إلى صعوبات محتملة تواجه انتعاش إنفاق الشركات على المعدات بعد انكماش في الربع الثاني من العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، وهي من المؤشرات التي تحظى بمتابعة وثيقة على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.9 في المائة في يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع هذه الطلبيات 0.3 في المائة في يوليو.

