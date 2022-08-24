الأسهم الأمريكية تتراجع بعد بيانات حديثة تثير مخاوف التباطؤ

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم، حيث أججت بيانات اقتصادية حديثة المخاوف من التباطؤ قبيل مؤتمر سنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز 10.58 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 32899.01 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز تعاملاته على تراجع 2.18 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 4126.55 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك 6.15 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 12375.15 نقطة.

