انخفاض أرباح دار المعدات 30% إلى 16 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن النتائج المالية للربع الثاني حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 16.4 مليون ريال بانخفاض 30% عن الفترة المماثلة من العام الماضي حين سجلت الشركة 23 مليون ريال صافي ربح.

وارتفع حجم الايرادات بمبلغ 10 مليون ريال بين الربع الثاني الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وبنسبة 6.1% مما أدى إلى ارتفاع بالتكاليف والمصاريف بنسبة 5.8%

ويعود الارتفاع بالإيرادات بشكل رئيسي بسبب إيرادات المشاريع الجديدة وإيرادات المشاريع القائمة خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق منها، إضافة إلى زيادة مبيعات شركة نقاء المتحدة بسبب زيادة عدد الصيدليات بمقدار 13 صيدلية مقارنة بالربع الثاني العام الماضي.

ويعود الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة الرواتب وما في حكمها بسبب زيادة أعداد الموظفين الملتحقين بالمشاريع الجديدة مقارنه بأعداد الموظفين الملتحقين خلال نفس الفترة العام الماضي، وزيادة المصاريف في شركة نقاء والمتعلق بزيادة عدد الصيدليات (تكاليف استحواذ وتحويل)، وزيادة استهلاك أصول حق استخدام (الصيدليات الجديدة في شركة نقاء)، وزيادة في فوائد التمويل (نتيجة لزيادة معدل العائد على الاقتراض المصرفي)، وزيادة في مصروف الزكاة 700 ألف ريال سعودي استناداً لزيادة الإيرادات المتعلقة بالمشروعات الجديدة.