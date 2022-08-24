وزير النفط الكويتي : نقص الاستثمار لسنوات أدى إلى فائض محدود للطاقة في العالم

قال وزير النفط الكويتي، أن نقاط الضعف الهيكلية في قطاع الإنتاج الناجمة عن سنوات من نقص الاستثمار، أدت إلى أن تكون الطاقة الفائضة محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم، مما أوجد تقلبات في الأسواق.

وبين محمد الفارس في بيان نشرته "كونا" اليوم، إن الكويت ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق من خلال "أوبك +"، مشيرا إلى أن التحالف نجح منذ 2020، في استعادة توازن أسواق النفط واستقرارها من خلال ضمان إمدادات كافية للأسواق.

وذكر، إن بلاده زادت إنتاج النفط الخام ليصل 2.811 مليون برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاقية "أوبك+"، مبينا أن الزيادة تتماشى مع إعلان مؤسسة البترول الكويتية، بأنها ستقوم باستثمارات تضمن تزويد أسواق النفط الدولية بإمدادات كافية، تمكنها من تلبية الطلب المستقبلي المتوقع.