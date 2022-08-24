السودان : عدد المتضررين من السيول والأمطار أكثر من 156 ألف شخص

أعلنت الأمم المتحدة، ارتفاع عدد المتضررين من السيول والأمطار إلى أكثر من 156 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18 في السودان.

وقال المكتب الأممي للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تستمر الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة في التأثير على عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان"، وأضاف أنه "بحلول أمس الثلاثاء يقدر عدد المتضررين بـ 156 ألف شخص في 15 ولاية سودانية من أصل 18".

وفي 14 أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة تضرر 136 ألف سوداني في مختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ يونيو 2022، وأعلنت السلطات السودانية في وقت سابق، أن حصيلة من لقوا مصرعهم جراء السيول منذ يونيو ارتفعت إلى 89 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 36.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني حالة الطوارئ في 6 ولايات، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، وهي نهر النيل والجزيرة والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب دارفور وكسلا، وسنويا، يستمر موسم أمطار خريفية غزيرة في السودان من يونيو إلى أكتوبر.