10 مليارات ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 14 - 22 أغسطس 2022م , 138.608.000 عملية ، بقيمة 10.191.094.000 ريال، مقابل 10.302.193.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.462.000 بقيمة 700.145.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.065.000 بقيمة 356.646.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 85.000 بقيمة 267.325.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 715.000 بقيمة 237.829.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11.738.000 بقيمة 658.670.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.147.000 بقيمة 650.677.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 927.000 بقيمة 285.937.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 793.000 بقيمة 303.486.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.165.000 بقيمة 90.852.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 189.000 بقيمة 170.818.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.172.000 بقيمة 1.102.792.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.806.000 بقيمة 251.852.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 39.821.000 بقيمة 1.497.832.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 32.607.000 بقيمة 1.410.452.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 399.000 بقيمة 80.247.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.914.000 بقيمة 620.336.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 17.601.000 بقيمة 1.505.199.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 36.248.000 بقيمة 3.069.848.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.950.000 بقيمة 422.148.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.138.000 بقيمة 402.515.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.788.000 بقيمة 169.538.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.495.000 بقيمة 157.892.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.185.000 بقيمة 216.119.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.234.000 بقيمة 242.778.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.015.000 بقيمة 293.825.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.100.000 بقيمة 526.234.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 19.514.000 بقيمة 1.616.782.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 49.940.000 بقيمة 3.073.415.000 ريال.