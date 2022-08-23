إنفاذا لتوجيهات الملك .. أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي تغادر إلى السودان

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، غادرت الرياض اليوم، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى السودان تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للسودانيين الذين تعرضت بلادهم مؤخرا إلى موجة أمطار غزيرة وسيول أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وخسائر جسيمة في الممتلكات.

وبين أن المساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن، مؤكدا أن ذلك يؤكد ما تتصف به القيادة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.