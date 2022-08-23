الهلال يطلق هويته وطقمه الجديد

دشن نادي الهلال، هوية النادي الجديدة، والطقم الجديد، للموسم الجديد 2022 /2023 من خلال الحفل الذي جرى أمس في فندق فورسيزونز في الرياض حيث ازدانت القاعة بالكؤوس والألقاب، بحضور الأعضاء الذهبيين، يتقدمهم الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس النادي السابق.وانطلق الحفل بكلمة من فهد بن نافل رئيس النادي، تطرق فيها إلى التفاصيل التي استوحت من خلالها الهوية الجديدة معتمدة على الفخر والعز والأمجاد ومسيرة النادي التاريخية بدءا من مرحلة تأسيسه على يد عبدالرحمن بن سعيد. وشارك سلمان الفرج قائد الهلال في الكشف عن الطقم الأساسي لموسم 2022-2023 "عراقة ومستقبل"، الذي جاء باللون الأزرق الكامل مع خطين باللون الأبيض على جانبي القميص.وأعلن الهلال إطلاق فيلم "الروح الزرقاء" في دور العرض السينمائي قريبا، وتدور أحداثه حول إنجازاته في ثلاثة أعوام مشتملة على لقبي دوري أبطال آسيا وبطولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "3 مرات متتالية"، مع لقطات من الأحداث ولقاءات مع اللاعبين.وضمن فقرات الحفل، افتتح الهلال مزادا خيريا لأول قميص بالشعار الجديد بقيمة مليوني ريال من الأمير الوليد بن طلال، على أن يذهب ريعه إلى مؤسسة الهلال الخيرية. ميدانيا، تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث أجرى المدرب الأرجنتيني رامون دياز مناورة بين اللاعبين طبق من خلالها عددا من الجمل الفنية.وأتمت شركة الهلال الاستثمارية إطلاق تطبيق BLUSTORE بالشراكة مع شركة "جاهز" الدولية لتقنية نظم المعلومات، لتوفير الاحتياجات للمشجعين والرياضيين لمنتجات الهلال والمتنوعة والحصرية، وتذاكر المباريات والفعاليات، من خلال برنامج عضويات يتضمن فئات مختلفة.