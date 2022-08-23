إيداع 135 مليونا في حسابات الأندية .. المكافأة الأعلى للهلال

أكمل الاتحاد السعودي لكرة القدم إيداع 135 مليونا و532 ألفا و821 ريالا، تمثل إجمالي الدعم ومكافآت مسابقات 17 مسابقة الموسم الرياضي 2021ـ2022 في رقم تاريخي وقياسي بتاريخ الكرة السعودية.

وقدم الاتحاد السعودي للمرة الأولى مبلغ 35 مليونا و250 ألف ريال كجوائز لمراكز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قدم أيضا للمرة الأولى مبلغ 13 مليونا و750 ألفا كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ونال الهلال "بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين" 12.7 مليون ريال، الاتحاد 4.7 مليون ريال، النصر 4.2 مليون ريال، الشباب 3.9 مليون ريال، ضمك والطائي ثلاثة مليون ريال، الرائد 2.8 مليون ريال، الفتح 2.9 مليون ريال، أبها 2.2 مليون ريال، الفيحاء 12 مليون ريال، الاتفاق 2 مليون ريال، التعاون 1.8 مليون ريال، الباطن 1.4 مليون ريال، الفيصلي 1.2 مليون ريال، الأهلي1.2 مليون ريال، والحزم 523 ألف ريال. وحصل الخليج "بطل دوري يلو" على 3.5 مليون ريال، العدالة 2.3 مليون ريال، الوحدة 1.4 مليون ريال، هجر 1.3 مليون ريال، الجبلين مليون ريال، أحد 1.5 مليون ريال، القادسية 1.4 مليون ريال، الخلود 700 ألف، العروبة مليون ريال، نجران 600 ألف، العين والأخدود 500 ألف، الساحل 350 ألفا، الشعلة 497 ألفا، جدة 373 ألفا، الجيل 497 ألفا، الدرعية 150 ألفا، النهضة 165 ألفا، الكوكب 295 ألفا، وبيشة 100 ألف. كما تم رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية، الثالثة، والرابعة، وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليونا و964 ألف ريال بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال. يذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تحظى بالدعم الحكومي الأعلى للبطل، حيث حصل الفيحاء على مبلغ عشرة ملايين ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية.

كما تم اكتمال إيداع مبالغ الدعم المتعلقة بتعيين محامين خارجيين للأندية، ومبادرة دعم المدرب الوطني، ودعم المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى للصالات، إضافة إلى المشاركة في الدوري النسائي ودعم المشاركة في الدرجتين الثالثة والرابعة.