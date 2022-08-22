"الاتحاد السعودي للرياضة للجميع" يستعد لإطلاق فعالية "المشي الليلي" في 3 مدن

يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق فعالية "المشي الليلي" في 3 مدن حول المملكة بعد التفاعل الواسع للفعالية في الرياض سابقا، وتهدف الفعالية إلى جذب أكثر من 5000 مشارك في كل مدينة.

وستنطلق الفعالية في أبها بتاريخ 16 سبتمبر 2022 في شارع الفن، ومن ثم في كورنيش الخبر في 30 سبتمبر، وستختتم بجولة المشي الليلي الأخيرة في جدة بتاريخ 13 أكتوبر في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

وتعد فعالية المشي الليلي إحدى فعاليات الجري والمشي الأكثر شعبيا في العديد من الدول حول العالم، حيث تجمع كافة أفراد المجتمع للممارسة الرياضة والاستمتاع بأجواء ترفيهية مع عوائلهم وأصدقائهم.

وبينت شيماء الحصيني المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن الاتحاد يبدي سعادته باستضافة هذا الحدث في عدة مناطق حول المملكة، متطلعا لمشاركة مجتمعنا الغالي فيه.

ويتطلب من المشاركين قطع مسافة من 2 إلى 4 كلم على مسار منور بإضاءة النيون وبإمكانهم الاستمتاع بفعاليات ترفيهية وموسيقية مصاحبة في منطقة المهرجان، وبإمكان جميع الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر تطبيق "الرياضة للجميع" المتوفر على متاجر الهواتف الذكية.

يذكر أن الاتحاد قد نظم فعالية المشي الليلي سابقا بمدينة الرياض في شهر مايو وأكتوبر من عام 2017 وبمشاركة الآلاف.

تشكل فعالية المشي الليلي جزءًا من مهمة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، لتشجيع كافة أفراد المجتمع من جميع أنحاء المملكة على تبني نمط حياة صحي ونشط. وبدعم من وزارة الرياضة، ويعمل اتحاد للرياضة للجميع لزيادة نسبة ممارسة الرياضة تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء، أعلنت أن 48.2 % من الأفراد في جميع أنحاء المملكة يمارسون أنشطة بدنية ورياضية، لفترة لا تقل عن 30 دقيقة في الأسبوع، مما يبرز حماس السكّان في بناء مجتمع صحي وحيوي.