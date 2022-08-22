تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي

هبطت أسعار النفط اليوم منهية ثلاثة أيام من المكاسب وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم 1.17 دولار أو 1.2 في المائة إلى 95.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:54 بتوقيت جرينتش مع مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي أثرت أيضا على الأسعار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم إلى ، 1.12 دولار أو 1.2 في المائة إلى 89.65 دولار للبرميل بحسب رويترز. وارتفع سعر كل من برنت وغرب تكساس الوسيط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة ولكنهما انخفضا بنحو 1.5 في المائة خلال الأسبوع بسبب ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن الطلب.

