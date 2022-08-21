انخفاض أسعار إيجار الشقق في الرياض بين 1% إلى 52% خلال يوليو

سجل المؤشر الإيجاري في منصة "سكني" انخفاضا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية يتراوح بين 1% إلى 52% في 32 حيًا في مدينة الرياض من بين 43 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية سكنية أو أكثر، شملت ما يزيد عن 18 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو.

بينما سجلت باقي الأحياء الـ11 ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاع يصل إلى 15%، متضمنة أكثر من 4800 صفقة خلال يوليو، وكانت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لأعداد صفقات الشقق السكنية هي حي ظهرة لبن الذي سجل ارتفاعا في متوسط القيم الإيجارية بنسبة 4%، بينما سجل ثاني أعلى عدد في صفقات الشقق حي طويق الذي سجل انخفاضًا في متوسط القيم الإيجاري بنسبة 12%، وسجل حي العزيزية انخفاضا بنسبة 14% وجاء ثالثاً في عدد صفقات الشقق السكنية.