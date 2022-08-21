2010 العام الأعلى حرارة خلال العقدين الماضيين على السعودية

ارتفع متوسط درجات الحرارة على المملكة لعام 2021، بمقدار درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في العقدين الماضيين (من 1991 إلى 2020)، مما يجعلها ثاني أكثر الأعوام دفئا على السعودية

جاء ذلك في تقرير "الحالة المناخية على المملكة لـعام 2021"، الذي أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، والذي بين أن 2010 كان هو أكثر الأعوام حرارة خلال العقدين الماضيين، في حين تم تسجيل رقمين قياسيين جديدين وهما الأعلى لدرجات الحرارة العظمى للرياض مقارنة بالفترة المرجعية (من 1985 إلى 2020)، والدمام مقارنة بالفترة المرجعية (من 2000 إلى 2020) اللتين سجلتا 49 درجة مئوية بتاريخ 12/07/2021 و 51 درجة مئوية بتاريخ 13/08/2021 على التوالي.

وسجل التقرير تغيرًا عن المعدل الفصلي لمتوسط درجات الحرارة لفصل الربيع (مارس إلى مايو) 2021، حيث كان 26.6 درجة مئوية بزيادة 1.3 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي مما يجعله أسخن ربيع منذ 1985 وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال مارس حيث وصلت 2.7 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي في حائل والباحة.

وأظهر، زيادة عدد الأيام الدافئة وانخفاض الليالي الباردة بشكل مؤثر في عام 2021 مقارنة بالمعدل الطبيعي وذلك في جميع أنحاء المملكة، إذ لاحظ التقرير تناقص عدد الليالي الباردة تدريجيًا منذ 1985.

وفيما يتعلق بهطول الأمطار فسجل 2021 أقل من المعدل، إذ بلغ 62.9 ملم حيث إنها تقدر بنسبة 71% من معدل أمطار الفترة المرجعية (من 1991 إلى 2020)، كما أن ترتيب 2021، كان الخامس كأكثر الأعوام جفافا مقارنة بالفترة المرجعية، فيما كان 2007 الأكثر جفافا من حيث هطول الأمطار السنوي، و 1997 الأكثر هطولا للأمطار.

وبين التقرير أن هطول الأمطار في مواسم الشتاء والصيف أعلى بقليل من المعدل بسبب ارتفاع هطول الأمطار لفبراير ويوليو، في حين ظل معدل هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي لبقية الأشهر، وسجلت أبها وخميس مشيط في يوليو كميات أعلى من المعدل وكانت بمقدار 84.5 ملم و 88 ملم على التوالي ، وهي الأعلى أمطاراً في يوليو (من 1985 إلى 2021).

وبحسب التقرير، فإن عدد الأيام التي يزيد فيها معدل هطول الأمطار عن 95 % وشدة هطول الأمطار في 2021 كانت قريبة من المعدل الطبيعي.

أما الظواهر الغبارية والترابية فقد استمر نشاط ظاهرتي الغبار العالق والأتربة المثارة لعام 2021 على مستوى المملكة، دون المستوى الطبيعي باستثناء مكة وجازان، حيث كانت جيزان أكثر المدن نشاطاً للظواهر الغبارية في 2021، ةبلغت عدد أيام ظاهرتي العوالق الترابية 195 يوما و 110 يوما أتربة مثارة.

وبين التقرير، أن 2021 شهد نشاطا أقل للعواصف الترابية في شمال المملكة، في حين رصدت وادي الدواسر ونجران مزيدا من نشاط العواصف الترابية، وصنف المؤشر المعياري للهطول، عام 2021 جفافا على نطاق زمني أطول بمقدار متوسط إلى شديد في الشرقية ويمتد إلى الرياض.