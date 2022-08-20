مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بـ 775 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس، عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية الدقيقة من طراز "هيمارس".وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاجون، وفقا لـ"رويترز"، إن المساعدات الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييدهما لقيام خبراء دوليين بتفتيش محطة زابوروجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا جنوبي أوكرانيا.وقال الكرملين أمس، إن الرئيسين أكدا في اتصال هاتفي أنه يتعين على ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييم الوضع في الموقع.وأضاف الكرملين أن روسيا أكدت تقديمها "المساعدة الضرورية" للمهمة.وقال قصر الإليزيه أيضا إن ماكرون "شدد على قلقه بشأن المخاطر التي يمثلها الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة على السلم والأمن النوويين".وكان الزعيمان الروسي والأوكراني تبادلا اللوم منذ أيام عدة بشأن قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وهي محطة زابوروجيا.كما ترفض روسيا المطالب الدولية بسحب قواتها من موقع محطة الطاقة النووية، التي سيطرت عليها في سياق الحرب ضد أوكرانيا المستمرة منذ نحو ستة أشهر.وبغية زيارة خبراء نوويين دوليين للمحطة كانت هناك خلافات في الآونة الأخيرة بشأن ترتيبات السفر.وقال الجانب الفرنسي بعد المكالمة الهاتفية إن الرحلة يجب أن تتم عبر أوكرانيا وتحت سيطرة الحكومة هناك، مبينا أن وقف إطلاق النار هناك خلال التفتيش يمثل ضرورة لسلامة الخبراء، حتى وإن لم يجر التفاوض بسهولة.ووفقا للكرملين تحدث بوتين وماكرون أيضا عن مهمة الاستطلاع المخطط لها في أولينيفكا في الجزء الشرقي من أوكرانيا الذي تسيطر عليه روسيا.وأكدت موسكو أيضا، أنها مستعدة للتعاون في هذا المجال، ومع ذلك قالت الأمم المتحدة أخيرا إنه ما يزال يتعين العمل على الضمانات الضرورية التي تتيح الوصول الآمن إلى أولينيفكا.وتلوم كل من موسكو وكييف الطرف الآخر فيما يخص الهجوم على أولينيفكا.وأعلن الانفصاليون الموالون لروسيا السيطرة على مزيد من الأراضي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.وذكر الانفصاليون عبر تطبيق تليجرام أنه تمت السيطرة على منطقتي زايتسيف وداتشا في شمال بلدة هورليفكا.وهذا يعني أن ما إجماليه 270 منطقة في دونيتسك أصبحت تحت السيطرة الروسية حتى الآن.وتضم منطقة دونباس جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا واعترفت بهما روسيا في شباط (فبراير) الماضي.