أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف الصيانة.
وبحسب "رويترز" قالت غازبروم: "من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة من التشغيل، ويزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا".
تعليق شحنات الغاز عبر خط "نورد ستريم"
أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف الصيانة.
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