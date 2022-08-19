أمريكا تقدم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية الدقيقة من طراز "هيمارس".

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون وفقا لرويترز إن المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.