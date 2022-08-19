وزير النقل الأمريكي يحذر شركات الطيران: سنضع قواعد جديدة توسع حقوق المسافرين

حث وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج أكبر 10 شركات طيران في البلاد على تقديم المزيد لمساعدة المسافرين العالقين أو المتأخرين، وحذر من أن الحكومة يمكن أن تتبنى لوائح جديدة لضمان ذلك.

وقال في رسائل إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الكبيرة والإقليمية والمنخفضة التكلفة إن الوزارة تفكر في اختيارات لكتابة قواعد جديدة تضيف المزيد من توسيع حقوق المسافرين مع الشركات.

ووفقا لرويترز حث شركات الطيران على تقييم خططها لخدمة العملاء للتأكد من أنها تضمن وسائل راحة كافية وخدمات لمساعدة الركاب الذين يمرون بمتاعب مع المصروفات ومشاكل ناتجة عن التأخيرات والإلغاءات للرحلات.

وطالب بوتيجيج شركات الطيران أيضا بأن تقدم في الحد الأدنى قسائم وجبات في حالات التأخير ثلاث ساعات فأكثر وتقديم إقامة للركاب الذين يتعين عليهم الانتظار خلال الليل في مطار بسبب تعطل الخدمات في نطاق مسؤولية الشركة.

وتقدم بعض شركات الطيران الأمريكية وجبات وغرف في فنادق إذا ألغيت أو تأخرت الرحلات وكانت المسؤولة عن ذلك، لكن الشركات غير مطالبة بذلك قانونا. وفي الغالب لا يكون لدى الركاب دراية بسياسات الشركات.