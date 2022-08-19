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تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
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الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
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سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات جديدة
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستويات جديدة
الجمعة 19 أغسطس 2022
"الاقتصادية" من الرياض
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