النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف من الركود

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد يومين من تسجيلها مكاسب، وهي في سبيلها لتكبد خسارة أسبوعية إثر ضغوط من قوة الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو بنسبة 1 % مسجلة 95.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:26 بتوقيت جرينتش. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.59 دولار للبرميل بتراجع 91 سنتا، أي بنسبة 1 % . وتتجه عقود الخامين القياسيين لتسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3 % .

وتسببت قوة الدولار في زيادة تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى بينما شهدت الأسهم الآسيوية والأوروبية انخفاضا بحسب رويترز.