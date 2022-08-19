الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف الركود

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم لتتجه نحو خسارة أسبوعية بفعل المخاوف من أن يدفع تشديد السياسات النقدية والضغوط التضخمية وأزمة طاقة الاقتصاد العالمي إلى دائرة الركود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش. وقادت أسهم شركات قطاع السفر الانخفاضات. ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض، سهم شركة سودكسو الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، الذي انخفض بنسبة 1.9 % .

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3 % إذ تبددت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والنفط وأسهم قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات بفعل الخسائر في قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة بحسب رويترز.

وقفز سهم إف.إل.إس ميدث 7.3 % بعدما رفعت الشركة توقعاتها لحجم المبيعات السنوي إذ فاقت شركة إنتاج الأسمنت ومعدات التعدين توقعات الأرباح في الربع الثاني.

