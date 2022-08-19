الصين: السجن 13 عاما بحق رجل أعمال وتغريم شركته 8 مليارات دولار

أصدرت الصين حكما بالسجن 13 عاما بحق رجل الأعمال الصيني الكندي شياو جيان هوا وقامت بتغريم شركته 55 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، لتنهي بذلك معركة طويلة شهدت السيطرة على الكثير من المصالح التجارية الخاصة بالملياردير منذ القبض عليه في هونج كونج قبل أكثر من خمس سنوات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن إحدى محاكم شنغهاي، "الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها (شركة) تومورو وشياو أضرت بشدة النظام الإداري المالي وعرضت الأمن المالي الوطني لخطر جسيم ".

وجرى تغريم شياو نفسه 6.5 مليون يوان بحسب الألمانية.

كانت المحاكمة بمثابة أول ظهور علنى لشياو منذ 2017 عندما تم القبض عليه في غرفته في فندق فور سيزونس في هونج كونج، حيث كان يقيم لسنوات عدة بعدما فر من الصين.

وقالت مجلة هورون ريبورت التي تتناول أغنياء الصين، إن شياو كان جزءا من ثروة تقدر بنحو 6 مليارات دولار قبل أن يختفي .