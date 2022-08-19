قتلى في تصادم بين طائرتين صغيرتين قبيل هبوطهما في كاليفورنيا

اصطدمت طائرتان صغيرتان، على متنهما مجتمعتين ثلاثة أشخاص، ببعضهما البعض قبيل هبوطهما فوق مطار محلّي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في حادث أسفر عن سقوط "قتلى" لم يتّضح عددهم في الحال، بحسب ما أفادت السلطات.

وقالت "إدارة الطيران المدني" الأمريكية إنّ الاصطدام وقع بين طائرة سيسنا 340 ثنائية المحرك كان على متنها شخصان، وطائرة سيسنا 152 أحادية المحرك كان على متنها الطيار فقط بحسب الفرنسية.

وأضافت في بيان أنّ الطائرتين "اصطدمتا ببعضهما البعض بينما كان الطياران في مرحلة الهبوط الأخيرة في مطار واتسونفيل المحلّي"، المنشأة الصغيرة الواقعة على بُعد حوالي 120 كلم جنوب مدينة سان فرانسيسكو. وفتحت الوكالة الأميركية لسلامة النقل تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.