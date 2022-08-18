"علم": استلام ترسية مشروع من وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيمة 300 مليون ريال

أعلنت شركة علم اليوم عن استلامها تبليغ ترسيه لمشروع بقيمة 299,885,040.00 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة من منصة اعتماد مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ولمدة 5 سنوات.

ويختص المشروع في تنفيذ وتطوير وتشغيل ما يلزم من أدوات إلكترونية ومحركات الأهلية والاستحقاق وما يلزم من بنية تحتية تسهل تنفيذ وضبط آليات الصرف لبرنامج الإعانات الزراعية (المرحلة الثانية).

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة تاريخ توقيع العقد و الأثر المالي على الشركة وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف حيث ان التبليغ بالترسية للمشروع لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.