"أسلاك" توقع اتفاقية للاستحواذ على 30% من رأسمال شركة ايه ون فينس العربية للصناعة

أعلنت شركة إتحاد مصانع الأسلاك اليوم توقيع اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على نسبة 30% من رأسمال شركة ايه ون فينس العربية للصناعة، وتخضع الاتفاقية لموافقة الهيئة العامة للمنافسة والجهات النظامية الأخرى ذات الاختصاص لإتمامها. كما تخضع الاتفاقية لعدد من الشروط اللازم استيفائها بتاريخ 30 أكتوبر 2022م كحد أقصى

يأتي ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) بتاريخ 20 فبراير 2022م مع شركة ايه ون فينس دي إم سي سي "الإماراتية" للاستحواذ المحتمل على حصة في ملكية شركة ايه ون فينس العربية للصناعة "شركة محدودة أجنبية" والمملوكة بالكامل لشركة ايه ون فينس دي إم سي سي (الإماراتية)، وإعلانها بتاريخ 19 مايو 2022م عن تمديد المذكرة بموجب ملحق لمذكرة التفاهم وذلك لمدة (90) تسعين يوم قابلة للتمديد بموجب إتفاق كتابي بين الطرفين.