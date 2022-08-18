الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 38 قتيلا

أسفرت حرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة في الجزائر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، حسب حصيلة جديدة للضحايا وضعت اليوم استنادا إلى مصادر رسمية وشهادات صحافيين التقتهم وكالة فرانس برس.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 30 قتيلا في منطقة الطارف بالشرق الأقصى قرب الحدود مع تونس وخمسة في سوق أهراس وامرأتان في سطيف (شرق) وشخص واحد في قالمة في الشرق أيضا حسب الحماية المدنية وصحافيين محليين وتلفزيون النهار.



وأكدت الحماية المدنية السيطرة على النيران في المناطق الأكثر اشتعالا، مشيرة إلى أنه لم يتبق سوى حريقين في ولاية الطارف تتواصل الجهود لإخمادهما.

وكشفت عن إخماد 38 حريقا من مجموع 63 حريقا، مؤكدا أنه تم دعم الفرق المتواجدة في النقاط المشتعلة بأكثر من 1700 فرد إضافي كخطوة استباقية عقب نشرة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة في الولايات الشرقية.

يذكر أن وزير الداخلية الجزائري أعلن أمس تسجيل 106 حرائق أدت إلى إتلاف 800 هكتار من الغابات والأحراش منذ بداية الشهر الجاري.