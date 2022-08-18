رئيس بعثة الصندوق: سيولة عالية في القطاع المصرفي مع تنامي الودائع

أوضح أمين ماطي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية، أن التضخم في المملكة قيد الاحتواء، مؤكدا أهمية الاستمرار في زخم الإصلاحات الاقتصادية ضمن "رؤية 2030".وأوضح ماطي في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" خلال المؤتمر الصحافي مساء أمس، بشأن اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لـ2022، أن هناك سيولة عالية في القطاع المصرفي السعودي مع تنامي الودائع في النظام المصرفي السعودي.وأضاف أن معدل التضخم البالغ 2.3 في المائة، تأثيره خفيف على قروض القطاع الخاص.وبين أن هناك أهدافا مختلفة للإصلاحات السعودية ومن المهم استمرارها لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو، ومنها الإصلاح القوي في القطاع المالي، وتقوية الميزانية، والاختيار الجيد للمشاريع والاستثمارات.ولفت إلى أن الإصلاحات بدأت تظهر تحولا في السعودية مثل تعزيز مشاركة المرأة وإصلاحات سوق العمل والدفع نحو التخصيص والتغييرات في بيئة التشريعات الناظمة للأعمال، بحيث يمكن تسجيل شركة وافتتاح أعمال في غضون دقائق معدودة.