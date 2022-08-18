بفعل الدولار القوي وعوائد السندات .. أسعار الذهب تتراجع لليوم الثالث

واصلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات أمس، على خلفية ارتفاع سعر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل نشر محضر اجتماع الشهر الماضي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى إلى 106.89 نقطة، رغم تراجعه في وقت سابق إلى نحو 106.5 نقطة، ليرتفع إلى نحو 106.8 نقطة، قبل الختام بفترة.وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 13 دولارا أي بنسبة 0.7 في المائة إلى 1776.7 دولار للأوقية تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل. فيما تراجع سعر الفضة بمقدار 0.354 دولار إلى 19.731 دولار للأوقية تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل.في سياق متصل، ظل الدولار مرتفعا أمام عملات رئيسة أخرى قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يعطي مزيدا من الدلائل عن وتيرة رفع أسعار الفائدة من جديد.وعوض الدولار خسائره منذ أن أدت بيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أن يراهن المستثمرون على أن ارتفاع الأسعار ربما يكون قد بلغ ذروته مما أدى إلى انخفاض الدولار.وقال محللو العملات من شركة "آي.إن.جي" في رسالة "السؤال هو ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يريد استخدام محضر الاجتماع أداة اتصال للرد على وجهة نظر تطالب بدورة تخفيف السياسة النقدية في 2023".وأشار عديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي خلال الأسبوع الماضي إلى أن المجلس سيواصل العمل بشكل حاسم لمكافحة التضخم مما يساعد على رفع الدولار مرة أخرى.وصعد الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.21155 دولار بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1 في المائة في تموز (يوليو)، وهو أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير) 1982.وقفز الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة بعد أن أعلن البنك المركزي في البلاد عن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس على التوالي إلى 3 في المائة دون أن يعطي أي إشارة عن الركود.لكن الدولار النيوزيلندي عكس مساره في وقت لاحق وانخفض 0.4 في المائة عند 0.63210 دولار.