الأسهم السعودية تصعد 101 نقطة بدعم الشركات القيادية .. السوق تفوقت على متوسط الأداء في 100 يوم

ارتفعت الأسهم السعودية 101 نقطة بما يعادل 0.81 في المائة لتغلق عند 12646 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 13 نقطة بـ0.79 في المائة إلى 1765 نقطة. وجاء الارتفاع على الرغم من تراجع معظم الأسهم، إلا أن ارتفاع أسهم مؤثرة في المؤشر عزز من تداول السوق في المنطقة الخضراء. استطاعت السوق عقب أربع جلسات تجاوز 12550 نقطة التي عجز المؤشر عن تجاوزها في الجلسات القليلة الماضية، واستطاع التفوق على متوسط أدائه في مائة يوم، ما يجعل تلك المستويات دعما، بينما تسعى السوق للوصول إلى مستويات 12850 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12554 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12652 نقطة رابحا 0.86 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 12550 نقطة فاقدا 0.04 في المائة. وفي نهاية التداول، أغلق عند 12646 نقطة رابحا 101 نقطة بنحو 0.81 في المائة. وتراجعت السيولة 11 في المائة بما يعادل 919 مليون ريال، لتصل إلى سبعة مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بـ31 مليون سهم، إلى 182 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 29 ألف صفقة عند 394 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع السلع الرأسمالية بنحو 1.2 في المائة، ثم السلع طويلة الأجل 0.32 في المائة، وحل ثالثا تجزئة الأغذية بـ0.32 في المائة. بينما تصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه 8.7 في المائة، يليه التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 3.5 في المائة، وحل ثالثا البنوك مرتفعا 1.5 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 21 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 20 في المائة بما يمثل 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 7 في المائة بـ519 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الأبحاث والإعلام" بـ10 في المائة ليبلغ 228.80 ريال، يليه "تكافل الراجحي" 10 في المائة ليصل إلى 95.70 ريال، وحل ثالثا سهم الحكير بنحو 9.9 في المائة حيث بلغ 22.12 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "اليمامة للحديد" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 34.60 ريال، يليه "وفرة" بـ4.3 في المائة ليبلغ 40.50 ريال، وحل ثالثا سهم بحر العرب 3.3 في المائة مغلقا عند 92 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 641 مليون ريال، يليه "معادن" بنحو 327 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ316 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية