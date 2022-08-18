«نمو» تفقد 501 نقطة بأعلى تداولات في 4 أشهر عند 126 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية «نمو» 501 نقطة بنحو 2.3 في المائة لتنهي الجلسة عند 21533 نقطة وسط تزايد النشاط مع إدراج سهم "نت وركس". وارتفعت قيمة التداول 728 في المائة بنحو 111 مليون ريال لتصل إلى 126 مليون ريال الأعلى في أربعة أشهر، بينما زادت الأسهم المتداولة 490 في المائة بما يعادل 1.4 مليون سهم إلى 1.7 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 238 في المائة بـ4.6 ألف صفقة لتصل إلى 6.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "كير" بنحو 30 في المائة ليغلق عند 145.80 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" 2.4 في المائة مغلقا عند 130 ريالا، وحل ثالثا سهم "رؤوم" بـ1.65 في المائة إلى 123 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 13 في المائة ليبلغ 251 ريالا، ثم "أمواج الدولية" بـ9.2 في المائة ليغلق عند 91 ريالا، وحل ثالثا "نسيج للتقنية" بنحو 7.3 في المائة حيث أغلق عند 96 ريالا.وكان الأعلى تداولا "نت وركس" بقيمة 53 مليون ريال، ثم "كير" بنحو 47 مليونا، وحل ثالثا سهم طبية بـ3.1 مليون ريال.