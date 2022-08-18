دروس حول الدماغهل تساءلت يوما عما يفعله الدماغ؟ الباحثة المرموقة في علم الأعصاب ليزا فيلدمان ستبدد الغموض حول هذه الفقاعة الرمادية الموجودة ما بين أذنينا في سبعة فصول قصيرة "إضافة إلى قصة مختصرة جدا عن كيف تطور الدماغ". في هذه النصوص القصيرة والسهلة تقدم لنا المؤلفة دروسا تفتح الذهن، نتعلم من خلالها كيف تشكل الدماغ وكيف يعمل دماغنا بالاتساق مع باقي أدمغة البشر من حولنا من أجل إيجاد كل ما نعيشه الآن. مع قراءة هذا الكتاب سنتعلم كيف ندحض الخرافات الشائعة والمعارك المفتعلة بين الأفكار والمشاعر أو بين الطبيعة والتنشئة لكي نستطيع تحديد سلوكياتنا.علاج بليكجراهام بليك، في الـ43 من عمره. ماتت أمه عنه عندما كان في السادسة من عمره وخطف الموت والده عند بلوغه الـ18. أب لطفلين، صبي وفتاة. مطلق. سعيد بطلاقه. أعني أن طلاقه مر بسلام، دون خيانته لزوجته ودون عراك ولا دعاوى قضائية ودون خصام أمام الطفلين الصغيرين الجميلين توماس وجورجينا، وبوسعكم لاحقا الاطلاع على بعض اللقطات من الأفلام المنزلية التي قدمها جراهام بليك، الوالد النموذجي. المؤلف كاتب أرجنتيني من مواليد 1942 يعيش في الولايات المتحدة منذ 2004 كاتب مسرحي وروائي وأكاديمي وناشط في حقوق الإنسان. يعمل كأستاذ للأدب والدراسات الأمريكية اللاتينية في جامعة ديوك في ديورهام شمال كارولينا منذ 1985.عالم بلا نهايةصدرت عن دار المدى رواية "عالم بلا نهاية" للكاتب البريطاني كين فوليت ترجمة عزة حسون، وكين فوليت يجنح إلى التاريخ في رواياته. كتبه الأكثر مبيعا حول العالم. حيث باع أكثر من "160" مليون نسخة. كانت روايته عمود نار - صدرت ترجمتها العربية عن دار المدى - من أكثر الكتب مبيعا على مستوى العالم منذ نشر الكتاب في 1989، من رواياته المشهورة: الظلام والفجر، عالم بلا نهاية، مفتاح ريبيكا. سحرت ثلاثية كين فوليت الملايين من القراء بدراما الحرب والعاطفة والصراع الأسري التي تدور أحداثها في بريطانيا في العصور الوسطى. كين فوليت "بالإنجليزية: Ken Follett" ولد في الخامس من حزيران (يونيو) 1949، كارديف، ويلز، هو مؤلف روايات تاريخية بلغت مبيعات أعماله أكثر من 100 مليون نسخة.