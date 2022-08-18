شخص /1الكلمات صديقات لهوالحروف أصدقاء،والموسيقى تشطح وتشط،وهو يؤآلف بين الكائناتبمهارة القندسشخص /2تعالي نجعل الليل نهار الرؤية،ونمنح لكلماتنا طبيعة الطير،لنرى كائنات مبهورة تهرب إلى أحلامناشخص /3بكيت،كنت في دم يرتجفمثل جناح، مثل أرجوحهبكيت،كنت جنة البكاء،هتفت.. يا الله لو ساعة،تسمح لي، مسحت كل الدماء،جعلت شمس الناس مفتوحهشخص /4رأيتني في هيئة القتلىأو سميتني، وسمعت أسمائيرأيتني في غيمة كسلىكأنني ضيعت أشيائيشخص /5جالسة في وردة الصباحمليكة في وحشة الوحدةهتفت يا الله.. لوساعةتسمح لي.. مسحت كل الجراحعن قلبها،وصرت قلب الحب و الوردةشخص /6مغمور بترف الصداقةالموت.. وقرينه