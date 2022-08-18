الكلمات صديقات له
والحروف أصدقاء،
والموسيقى تشطح وتشط،
وهو يؤآلف بين الكائنات
بمهارة القندس
شخص /2
تعالي نجعل الليل نهار الرؤية،
ونمنح لكلماتنا طبيعة الطير،
لنرى كائنات مبهورة تهرب إلى أحلامنا
شخص /3
بكيت،
كنت في دم يرتجف
مثل جناح، مثل أرجوحه
بكيت،
كنت جنة البكاء،
هتفت.. يا الله لو ساعة،
تسمح لي، مسحت كل الدماء،
جعلت شمس الناس مفتوحه
شخص /4
رأيتني في هيئة القتلى
أو سميتني، وسمعت أسمائي
رأيتني في غيمة كسلى
كأنني ضيعت أشيائي
شخص /5
جالسة في وردة الصباح
مليكة في وحشة الوحدة
هتفت يا الله.. لوساعة
تسمح لي.. مسحت كل الجراح
عن قلبها،
وصرت قلب الحب و الوردة
شخص /6
مغمور بترف الصداقة
الموت.. وقرينه
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