ولي العهد يهنئ هاتفيا ملك الأردن بمناسبة خطوبة نجله

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن هنأه خلاله بمناسبة خطوبة نجله الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وسأل ولي العهد الله عز وجل لهما التوفيق والحياة السعيدة.

