ولي العهد يبحث مع رئيس أوزبكستان أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

إثر ذلك عقد ولي العهد ورئيس أوزبكستان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك شهد ولي العهد ورئيس أوزبكستان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي :

أولاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومستشار رئيس الجمهورية في قضايا التعاون مع المنظمات العامة والدينية السيد مظفر كميلوف.

ثانياً: اتفاقيةُ للتعاونِ في مجالِ الطاقة بين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الطاقة بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، والنائب الأول لوزير الطاقة السيد عظيم أحمد خودجايف.

ثالثاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ وتبادلِ الأخبارِ بين وكالاتِ الأنباءِ في البلدين بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب وزير الخارجية بالوكالة السيد فوركات صديكوف.

رابعاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ السياحة بين وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ونائب وزير الخارجية بالوكالة السيد فوركات صديكوف.

خامساً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ تطويرِ البيطرةِ والثروةِ الحيوانية بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جمشيد خوجايف.

سادساً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في مجالِ الزراعة بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية السيد لزيز قدراتوف.

سابعاً: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ في المجالِ الصحي بين وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

ثامناً: مذكرةُ تفاهمٍ لتعزيزِ التعاونِ في مجالِ الرياضة بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

تاسعاً: اتفاقيةٌ بشأنِ التعاونِ والمساعدةِ المتبادلةِ في المسائلِ الجمركية بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جمشيد خوجايف.

عاشراً: مذكرةُ تفاهمٍ في مجال حقوقِ الإنسان بين وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

حادي عشر: اتفاقيةُ تعاونٍ لتوظيفِ العمالة بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد جمشيد خوجايف.

ثاني عشر: مذكرةُ تعاونٍ في مجالِ التعليمِ والعلوم بين وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومدير عام وكالة التنمية الاستراتيجية السيد لزيز قدراتوف.

ثالث عشر: مذكرةُ التفاهمِ القائمةِ في مجالِ خدماتِ النقلِ الجوي بين وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الخارجية بالوكالة السيد فلاديمير نوروف.

رابع عشر: مذكرةُ تفاهمٍ للتعاونِ العلميِّ والتقنيِّ بين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمد الدسوقي، ووزير وزارة التنمية الابتكارية السيد إبراهيم عبدالرحمنوف.

