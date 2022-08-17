أظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في يونيو، في حين ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين.

وزادت صادرات الخام في يونيو حزيران بنحو اثنين في المئة إلى 7.196 مليون برميل يوميا من نحو 7.050 مليون في مايو.

وارتفع الإنتاج في يونيو إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين إلى 10.646 مليون برميل يوميا من 10.538 مليون في مايو .

وبحسب " رويترز" قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط يوم الأحد إن الشركة مستعدة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى طاقته القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا طلبت الحكومة السعودية ذلك.

وارتفع إنتاج مصافي النفط الخام المحلية بالسعودية 100 ألف برميل يوميا إلى 2.849 مليون، وهو مستوى قياسي لشهر يونيو ، بينما زاد حرق الخام المباشر 105 آلاف برميل يوميا إلى 687 ألف برميل يوميا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من مصادر تجارية وصناعية أن صادرات الخام السعودية إلى الهند في يوليو انتعشت لأول مرة في خمسة أشهر.

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية لجودي التي تنشرها على موقعها على الإنترنت.