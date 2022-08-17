روسيا : الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 4.2 % خلال 2022

توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.2 % فقط في 2022.

وكانت قد توقعت بحسب "إنترفاكس"، أن يسجل الاقتصاد أسوأ أداء له في الربع الأول من 2023، قبل العودة لمستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2025، عند مقارنة بيانات الربع الأخير من 2025 مع متوسط البيانات الفصلية لـ 2021.

وفيما يتعلق بتوقعاتها لـ 2023، فقد أصبحت أكثر تشاؤما، حيث تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 % في 2023، مقابل توقعات بـ 0.7 % في مايو، وتتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 % في 2024 و 2.6 % 2025.