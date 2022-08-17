تكريم 30 قائدا جديدا للترفيه من السعوديين والسعوديات

نظمت للهيئة العامة للترفيه، حفلا ختاميا كرمت فيه 30 قائدا مؤهلا من برنامج "قادة الترفيه"، أحد برامج مبادرة "صناع السعادة" ضمن مبادرات جودة الحياة لتحقيق رؤية 2030، وذلك بحضور المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، وخالد البكر الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة.

وتعمل مبادرة "صناع السعادة"، على تأهيل 100 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن، ضمن مسارات متعددة، ومجموعة من البرامج المخصصة لتدريب مواهب قادرة على تمكين الكوادر الوطنية، لتلبية احتياجات القطاع الترفيهي، ودعم صناعته.

ويأتي تكريم الدفعة الأولى من المتأهلين في برنامج "قيادة الترفيه" بعد إنهائهم عددا من البرامج التدريبية والأكاديمية والمهارية، والتي شملت خلال 6 أشهر تطوير تجاربهم ومعارفهم، عبر الإطلاع عن قرب على تجارب دولية متعددة، بزيارات ميدانية أتاحت لهم الاطلاع على الخبرات العالمية في مجال صناعتهم.

وتسعى "الترفيه" عبر "قادة الترفيه"، إلى صناعة أبعاد اقتصادية واعدة ومليئة بالفرص ذات مردود عال، يسهم في جعل السعودية من أعلى الدول في صناعة الترفيه، عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز دعم الاستثمار في مختلف مجالات الترفيه، ودعمها بالكوادر قادرة على إدارتها وإنجاح برامجها.

وشهد ختام الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين مجموعة من الشركات الوطنية في مجال الترفيه، تشمل مجالات التدريب، والحملات المشتركة، وإدارة الفعاليات، وتقديم العروض، وإدارة الحشود.