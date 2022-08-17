الصين تعترف بتباطؤ اقتصادها .. وتشير إلى صدمات غير متوقعة

قال رئيس الوزراء الصيني، إنه وسط التباطؤ الاقتصادي، يتعين على الصين تبني تدابير خاصة لتعويض الصدمات التي تفوق التوقعات التي شهدتها في الربع الثاني، ووفقا لبيانات رسمية صادرة اليوم، قال لي كه تشيانج لزعماء المقاطعات خلال اجتماع في شنتشن "الآن هو أهم منعطف للانتعاش الاقتصادي".

وذكر بحسب "د ب ا"، أنه يجب على المسؤولين "تنسيق مواجهة الجائحة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان الاحتواء الفعال لفيروس كورونا والاستقرار الاقتصادي وأمن التنمية"، في إشارة إلى عمليات الإغلاق التي تم فرضها بموجب سياسة الصين الصارمة لتحقيق صفر إصابات التي أضعفت النمو.

ودعا أقوى 6 مقاطعات، والتي تشكل مجتمعة 45 % من الناتج الاقتصادي، إلى دفع النمو "بشكل استباقي". وقال "يجب عليها (المقاطعات) تنفيذ حزمة السياسات بشكل فعال لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإطلاق العنان لإمكاناتها السياسية".

وأضاف "يتعين على المقاطعات القيام بدور قيادي لخلق الوظائف والحفاظ عليها"، مشيرا إلى أن تباطؤ الطلب عائق أمام نشاط الاقتصاد"، وجاءت التعليقات كاعتراف علني بأن اقتصاد الصين يضعف، وتأتي مع انخفاض معايير رئيسية مثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة عن توقعات يوليو.