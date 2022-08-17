ارتفاع هامشي للأسهم السعودية .. مسار عرضي لـ 4 جلسات يظهر تردد المتداولين

ارتفعت الأسهم السعودية نقطة واحدة بنحو 0.01 في المائة لتغلق عند 12545 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة، حيث أقفل عند 1751 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم على الرغم من ذلك جاء الارتفاع هامشيا، وكانت المكاسب وكذلك الخسائر أكبر أثناء الجلسة، ما يظهر حالة من الحيرة والتردد للمتداولين بعد عجز السوق عن مواصلة الارتفاع، والدخول في مسار عرضي لأربع جلسات.استمرار عجز السوق عند تجاوز 12550 نقطة سيدفع بالمتداولين إلى البيع لجني الأرباح، خاصة عقب ارتفاع السوق 13 في المائة خلال شهر.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12542 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12574 نقطة رابحا 0.25 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 12506 نقاط فاقدا 0.29 في المائة. وفي نهاية التداول، أغلق عند 12545 نقطة رابحا نقطة واحدة بما يعادل 0.01 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بـ162 مليون ريال، لتصل إلى ثمانية مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة، ما يعادل 22 مليون سهم إلى 215 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 5 في المائة بنحو 24 ألف صفقة عند 423 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الطاقة بنحو 1.5 في المائة، ثم السلع الرأسمالية 0.48 في المائة، وحل ثالثا إنتاج الأغذية بما يعادل 0.41 في المائة. بينما تصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه 5.7 في المائة، يليه التأمين بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا التطبيقات وخدمات التقنية مرتفعا 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 30 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه البنوك 11 في المائة، ما يمثل 923 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 8 في المائة بـ675 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا تكافل الراجحي بـ9.99 في المائة ليبلغ 87 ريالا، يليه "الأبحاث والإعلام" 6.3 في المائة ليصل إلى 208 ريالات، وحل ثالثا سهم ساب للتكافل بنحو 4.4 في المائة حيث بلغ 18.32 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نقي" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 84.50 ريال، يليه الكثيري بـ2.7 في المائة ليبلغ 50.30 ريال، وحل ثالثا سهم شاكر 2.5 في المائة مغلقا عند 21.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم معادن بقيمة 850 مليون ريال، يليه دار الأركان بنحو 445 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك للمغذيات الزراعية" بـ394 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية