أسعار السلع تحت ضغط البيانات الصينية والأمريكية الضعيفة .. تجدد مخاوف الطلب على النفط

تواصل أسعار النفط الخام تراجعاتها بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، ما عمق المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.وتوسعت العقود الآجلة في الخسائر مع تدهور المعنويات بعد كل من البيانات الصينية والأمريكية الضعيفة وهو ما جعل أسعار النفط تنخفض وسط تراجع إنتاج مصافي الصين إلى 12.53 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) 2020.وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون إن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بشكل حاد بعد صدور بيانات تظهر ضعف النشاط الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة.وأوضح المحللون أن كلا من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين وخفض سعر الفائدة من البنك المركزي كانت بمنزلة مفاجأة للسوق حيث توقع صناع القرار في الصين أن تخفق البلاد في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ 5 - 5.5 في المائة في النصف الثاني من العام.وأكد سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن الضغوط الهبوطية على الأسعار تفاقمت مع انتهاء العطلة في أوروبا حيث تدهورت معنويات سوق النفط بسرعة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لتموز (يوليو) في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تنمو بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعا.وأوضح أن ترافق البيانات الصينية والأمريكية الضعيفة نال كثيرا من معنويات السوق حيث تزامن مع بيانات الصين إصدار بيانات أمريكية تظهر تقلص نشاط المصانع في نيويورك بشكل حاد في آب (أغسطس) ما أدى إلى مردود فوري على الأسعار حيث انخفض كلا الخامين القياسيين للنفط الخام بنسبة 3 في المائة أمس الأول.من جانبه، قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن المخاوف بشأن توقعات الطلب تجددت في ظل استمرار تراجع الأسعار كما كانت أسعار السلع الأساسية في جميع المجالات تحت الضغط بسبب البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي أدت إلى انتشار توقعات نمو أكثر تشاؤما مما كان متوقعا في السابق.ولفت إلى أن المستهلكين يتطلعون إلى تزايد المعروض النفطي ما يضيف مزيدا إلى موجة الهبوط الحالية في الأسعار.من ناحيته، ذكر ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن التقلبات الحادة في الأسعار عادت لتهيمن على المشهد في الأسواق النفطية خلال الأسابيع الأخيرة مع الميل إلى الانخفاض وتبديد كل المكاسب السابقة التي تحققت فور اندلاع أزمة الحرب في أوكرانيا حيث تخلت بالفعل مؤشرات النفط الخام عن جميع مكاسبها السابقة وذلك عقب انتعاش قصير الأمد شهد عودة خام برنت إلى ما فوق مستوى 100 دولار للبرميل.وسلط الضوء على توقعات بعض المحللين التي تشير إلى قدر من الدعم لأسعار النفط الخام يأتي بسبب توقعات حدوث مزيد من الاضطرابات المحتملة لإمدادات النفط الروسية ولكن المراقبين في السوق يرون أن صادرات الخام الروسية أثبتت أنها أكثر مرونة من المتوقع وأن العقوبات الأوروبية الوشيكة يمكن أن تخنق جزءا محدودا من تلك التدفقات.بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة أجركرافت الدولية، إن وضع الإمدادات النفطية ما زال غامضا، مؤكدة أن السوق ستظل تكافح لتعويض مزيد من الخسائر في إمدادات النفط الخام الروسي خاصة مع بدء العقوبات الأوروبية على روسيا بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.وأشارت إلى خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لتحفيز الطلب الذي عانى كثيرا في تموز (يوليو) الماضي بسبب سياسة الصين التقييدية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن البيانات الاقتصادية الصينية لتموز (يوليو) جاءت محبطة بسبب الأزمة العقارية هناك، حيث انخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 12.3 في المائة في تموز (يوليو) وهو أسرع معدل هذا العام.وفيما يخص الأسعار، تراجع النفط أمس بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.3 في المائة، إلى 93.89 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس. بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا، أو 0.9 في المائة إلى 88.57 دولار للبرميل.وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو 3 في المائة خلال جلساتها السابقة.وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب مع تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في تموز (يوليو) وتقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.وقال ييب جون رونج، خبير الأسواق من مجموعة آي.جي، في رسالة "أسعار السلع في جميع المجالات تعرضت للضغوط، إذ رسمت بيانات الصين الاقتصادية لتموز (يوليو) صورة للنمو أكثر تشاؤما مما كان متوقعا في السابق، ما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن التوقعات على الطلب".إلى ذلك، ذكر التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع عقب عدة ارتفاعات سابقة له على التوالي وأن السلة خسرت أقل من دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 100.78 دولار للبرميل.