«غازبروم» تحذر: أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 % هذا الشتاء

قال عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة "غازبروم" أمس: إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 في المائة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب في شتاء هذا العام، بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.

وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير، وبعد عقوبات أثارت نزاعا حول معدات لخط الأنابيب "نورد ستريم 1". ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.

وبحسب "رويترز"، قالت "غازبروم": "أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار (للألف متر مكعب). ووفقا لتقديرات متحفظة، فإنه إذا استمر مثل هذا الاتجاه، فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء".

وأغلقت أوكرانيا إحدى طرق "غازبروم" للتصدير إلى أوروبا، في حين خفضت الشركة الإمدادات إلى 20 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا وسط النزاع بشأن المعدات.

وفي المجمل، هبطت صادرات "غازبروم" من الغاز 36.2 في المائة إلى 78.5 مليار متر مكعب بين أول يناير و15 أغسطس، وتراجع الإنتاج 13.2 في المائة إلى 274.8 مليار متر مكعب، مقارنة بمستوياته قبل عام، حسبما قالت "غازبروم" في بيان.