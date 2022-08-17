التضخم في بريطانيا يسدد ضربة للأجور .. واقتصاديون يحذرون: أمور أسوأ ستحدث في المستقبل

لا تزال معدلات البطالة في بريطانيا قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاما، لكن قيمة الأجور تتراجع بوتيرة قياسية مع وصول التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود، على ما أظهرت بيانات رسمية أمس.وبحسب "الفرنسية"، قال مكتب الإحصاء الوطني في بيان: إن معدل البطالة بلغ 3.8 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران (يونيو).ولم يتغير ذلك المعدل مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مايو.وقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إنه رغم البيانات الأخيرة التي تشير إلى أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال "مرتفعا جدا تاريخيا، فقد انخفض للمرة الأولى منذ صيف 2020" عندما خرجت المملكة المتحدة لفترة وجيزة من تدابير الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد.وأضاف أنه مع استثناء المكافآت، فإن الأجور الحقيقية "لا تزال تنخفض بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ بدء تسجيل الأرقام المماثلة في 2001".ويأتي ذلك مع ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عاما مسجلا 9.4 في المائة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته متجاوزا بقليل 13 في المائة في بريطانيا هذا العام، ما سيدفع اقتصادها إلى الركود.وسينشر مكتب الإحصاء الوطني أحدث أرقام التضخم اليوم.وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات تراجعا في سوق العمل البريطانية، حيث صارت الشركات أكثر حذرا فيما يتعلق بالتوظيف.لكن عدد العاملين زاد بنحو 160 ألفا في الربع الثاني، وهو أقل كثيرا من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 256 ألفا.وارتفعت الأجور، دون العلاوات، 4.7 في المائة في تحسن عن الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، لكن عند تعديلها في ضوء التضخم انخفضت 4.1 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في 2001.وحذر اقتصاديون من أن تسجيل ارتفاع صغير في نسبة العاطلين في بريطانيا يمكن أن يكون دلالة على أمور أسوأ ستحدث في المستقبل.وارتفع معدل البطالة في بريطانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو.وتعد هذه أول زيادة لمعدل البطالة منذ 17 شهرا، حيث كانت الشركات في حاجة ماسة للعاملين.وبعد صدور البيانات، قال صامويل تومبس كبير الاقتصاديين في شركة بانثيون ماكروإيكونمكس الاستشارية: إن معدل البطالة سيرتفع أبكر من توقعات خبراء بنك إنجلترا.وأضاف أن الطلب على العاملين بدأ في الاستقرار، وأصبح يأتي كثير من الأشخاص لسوق العمل.وأوضح "معدل البطالة لم يعد يتراجع، كما أن المؤشرات تشير إلى أنه سيرتفع بصورة أكبر من توقعات بنك إنجلترا".وأضاف "هذ النمو القوي لم يخفض عدد الذين يعدون غير نشطين، لكنهم يقولون إنهم يريدون وظيفة، وهذا الأمر هو الذي ارتفع فعلا".وقال إيلي هندرسون الاقتصادي بشركة إنفستيك: إنه من الواضح أن الشركات ما زالت تعاني استقطاب عمالة كافية في ظل ضغط السوق.وبحسب "الألمانية"، أضافت "على الرغم من أن ظروف سوق العمل صعبة للغاية بصورة واضحة، فإن هذه الأرقام تشير إلى تحسن متوسط في الظروف".ومن المرجح أن يكون ارتفاع معدل البطالة مؤلما بدرجة أكبر للمتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بمعدل لم يسبق له مثيل منذ 40 عاما.وخلص استطلاع جديد إلى أن ثلثي البريطانيين يعتقدون أن الحكومة لا تقوم بما يكفي للمساعدة في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة.وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أبسوس للأبحاث السوقية، أظهر أن 66 في المائة من المواطنين يعتقدون أن الحكومة لا تقدم لهم المساعدة الكافية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين يعتقد 28 في المائة فقط أن الإجراءات الحالية مناسبة أو زائدة.وتظهر هذه النسب تفاقم سوء وضع الحكومة في عين المواطنين منذ أن أعلنت إجراءات لمساعدة المواطنين لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة في مايو.وبعد الإعلان عن الإجراءات، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعتقدون أن الحكومة لا تقوم بما يكفي من 76 في المائة إلى 49 في المائة.ولكن يبدو أن تدهور الوضع الاقتصادي الآن عكس هذا التوجه، حيث تشير توقعات من بنك إنجلترا إلى أن التضخم سيرتفع أكثر وأكثر، كما أن فواتير الطاقة ستتجاوز لاحقا أربعة آلاف جنيه استرليني العام المقبل.وقالت ترينه تو، مدير الشؤون العامة بمؤسسة أبسوس "مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، لن يصبح من المفاجئ أن نرى مستويات مرتفعة من المواطنين يقولون إن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي".وأضافت أنه من "الواضح" أن مستويات عدم الرضا عن الحكومة ترتفع بصورة أكبر بين الناخبين المحافظين، حيث يقول 55 في المائة منهم إن الحكومة لا تقدم الدعم الكافي.وقد أجرى الاستطلاع، الذي شمل ألفي شخص، في الفترة ما بين 9 و11 أغسطس الجاري، قبل الإعلان عن تجميد فواتير الكهرباء لستة أشهر مقبلة.إلى ذلك، دشنت بريطانيا خطة لتمديد التخفيضات الجمركية لتشمل مئات المنتجات، مثل الملابس والأغذية، من الدول النامية، ضمن جهود لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتأسيس أنظمة تحل محل تلك التي يديرها الاتحاد الأوروبي. وفي يونيو، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: إنه يريد بدء نظام تجاري جديد لخفض التكاليف وتبسيط القواعد لـ65 دولة نامية ليكون بديلا عن نظام الأفضليات المعمم في الاتحاد الأوروبي، الذي يطبق رسوم استيراد بمعدلات مخفضة.وقالت وزيرة التجارة آن ماري تريفيليان: إن خطة التجارة في الدول النامية ستمدد تخفيضات الرسوم الجمركية لتشمل مئات المنتجات الأخرى التي تصدرها الدول النامية، وهو نظام، على حد قولها، أكثر شمولا من نظام الاتحاد الأوروبي.وأفادت تريفيليان في بيان "كدولة تجارية مستقلة، فإننا نستعيد السيطرة على سياستنا التجارية ونتخذ قرارات تدعم الشركات البريطانية، وتساعد على دعم تكاليف المعيشة، وتدعم اقتصادات الدول النامية في جميع أنحاء العالم".وأضافت "يمكن للشركات في المملكة المتحدة أن تتطلع إلى تقليل الإجراءات الروتينية وخفض التكاليف، ما يحفز الشركات على استيراد السلع من الدول النامية". وتشمل الخطة 65 دولة، وتبسط القواعد مثل قواعد المنشأ، التي تحدد نسبة تصنيع المنتج في بلد المنشأ، وتلغي بعض التعريفات الموسمية، مثل جعل الخيار معفى من الرسوم الجمركية في الشتاء.من جهة أخرى، تعتزم شركة ريان إير للطيران منخفض التكلفة إضافة 500 رحلة جوية إلى جدولها في الخريف، من قاعدتها بمطار ستانستيد في لندن، حيث تتطلع الشركة إلى كسب مزيد من العملاء بعد أن مدد مطار هيثرو فترة القيود على قدراته التشغيلية.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن الشركة القول في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: إن الرحلات الإضافية ستمنح ريان إير 100 ألف مقعد إضافية في رحلات عطلات منتصف العام الدراسي إلى وجهات تشمل: إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، واليونان.وكان مطار هيثرو قد أعلن الإثنين أنه سيمدد القيود المفروضة على القدرات التشغيلية للمطار وعدد الرحلات حتى نهاية الصيف الحالي، حيث يطبق الحد اليومي المحدد بـ100 ألف مسافر، مغادر، حتى 29 تشرين الأول (أكتوبر)، في ظل استمرار معاناة المطار الرئيس في بريطانيا نقص العمالة في شركات الخدمات الأرضية.وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لـ"ريان إير"، إن لدى شركة النقل ومطار ستانستيد عددا كافيا من الموظفين للتعامل مع الرحلات الإضافية، واصفا مطار هيثرو بأنه "ميؤوس منه".