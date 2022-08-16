 «الانضباط»: 300 ألف عقوبة التجريح والإساءة والاتهام                

حددت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيمة الغرامات المالية تجاه الإساءة الإعلامية في الموسم الجديد، وهي: 40 ألفا إذا كانت الإساءة تجاه اللاعبين أو الأشخاص الآخرين بخلاف مسؤولي المباراة، 50 ألفا إذا كانت الإساءة تجاه مسؤولي المباراة، 80 ألفا إذا كانت الإساءة تجاه الاتحاد أو لجانه القضائية أو لجانه الأخرى أو رابطة الدوري السعودي للمحترفين أو أحد أعضاءه، 100 ألف ريال إذا تضمن التصريح أيا كان نوعه إثارة للرأي العام أو عبارات أو إشارات منافية للأخلاق الرياضية.

كما وضعت غرامة قدرها 300 ألف ريال للمخالفات الجسيمة التي تصدر من اللاعبين أو من الجهاز التدريبي أو الطبي كالتجريح والإساءة والاتهام، وإذا كانت من غيرهم يضاف إلى الغرامة الحرمان من المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة عام.

وستعاقب لجنة الانضباط والأخلاق أي مدرب يتخلف عن الحضور عن المؤتمرات الصحافية التي تعقب مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، فيما ستعاقب اللاعب الذي يرفض إجراء اللقاءات الإعلامية بغرامة قدرها 20 ألف ريال.

وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنها أبلغت إدارات الأندية بحضرها إجراء أي فرد مقابلة صحافية أو تلفزيونية في غير المنطقة المختلطة الـ"مكس زون"، مشددة "في حال مخالفة ذلك فيتم إيقاع العقوبات النظامية، وفقا للوائح المنظمة لذلك".

وطلبت من المدربين الراغبين في الاعتذار عن المشاركة، الإبلاغ بشكل رسمي قبل 48 ساعة من موعد المباراة وتكليف مساعده الأول، مؤكدة "الحضور للمؤتمر الصحافي إلزامي عقب كل مباراة، حيث يعد غياب أو اعتذار المدرب عن الحضور أو تكليف من ينوب عنه لحضور المؤتمر بعد المباراة مخالفة تطبق عليها الإجراءات والعقوبات النظامية"، مبينة "إلا في حالة وجود عذر مسـبق مقدم خطيا قبل المباراة بـ48 ساعة على أن يمثل المدرب المعتذر مساعده".