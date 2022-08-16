انخفاض أرباح اليمامة للصناعات الحديدية 99% إلى 550 ألف ريال

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية انخفاض أرباحها 99% في الربع الثاني لتبلغ 550 ألف ريال مقارنة بـ 65 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيس لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 99.15% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إرتفاع تكلفة المواد الخام في قطاع الإنشاءات بنسبة 56.71%، وهي أعلى من نسبة ارتفاع أسعار بيع المنتجات في القطاع التي بلغت 29.02%، بالإضافة إلى انخفاض كميات المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 69.97% ، وكذلك ارتفاع مصاريف التمويل بمبلغ 3.759 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع أرصدة القروض ونسب التمويل.

