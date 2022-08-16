57 مليون ريال أرباح الحكير خلال 3 أشهر وانخفاض الخسائر المتركمة إلى 0% من رأس المال

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول المنتهي في يونيو 2022 بنحو 26% حيث حققت 57.7 مليون ريال مقارنة بـ 45.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى بقاء مستوى الإيرادات عند 1,705.6 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 1,700.7 مليون في الربع الأول من السنة المالية 2022. ويأتي الأداء الثابت على خلفية النمو السنوي الخافت لإيرادات قطاع التجزئة في السوق السعودي، والذي عوضه التحسن القوي في ايرادات الشركة من العمليات الدولية (+22٪ على أساس سنوي) والانتعاش في إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات (+8٪ على أساس سنوي). حيث انخفضت إيرادات قطاع التجزئة في السوق السعودي بنسبة 3.8٪ سنويًا نظرًا لوقوع فترة الذروة المؤدية لشهر رمضان (أي الأيام العشرة السابقة لبداية الشهر الكريم) في الربع الرابع من السنة المالية 2022، بعد أن كانت مشمولة العام السابق بالكامل في الربع الأول من السنة المالية 2022. ففي حال استبعاد أثر الطفرة في المبيعات المرتبطة بفترة ما قبل رمضان، تظهر النتائج عدم تغير إيرادات قطاع التجزئة في السوق السعودي، ونموا بنسبة 3٪ على أساس سنوي لإجمالي الإيرادات.

وأعلنت الشركة انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0 % من رأس المال حيث تم تخفيض رأس المال الشركة الى 1.1 مليار ريال من خلال إطفاء خسائر المتراكمة بمبلغ 952 مليون ريال.