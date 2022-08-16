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أسواق الأسهم- السعودية

إحالة مستثمر إلى النيابة العامة أدخل أوامر شراء وبيع للتأثير على أسعار الأسهم

إحالة مستثمر إلى النيابة العامة أدخل أوامر شراء وبيع للتأثير على أسعار الأسهم

"الاقتصادية" من الرياض

أحالت هيئة السوق المالية أحد المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه بمخالفته لنظام السوق المالية، ولائحة سلوكيات السوق، وقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، كإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (ارتبطت بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع (ارتبطت بعضها بأوامر بيع) أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
 

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