بميزانية هي الأعلى في التاريخ .. "أمازون" تدشن أحدث إنتاجاتها الفنية

شهدت لوس أنجليس، العرض الأول لمسلسل "ذي رينغز أوف باور"، أحدث أعمال سلسلة سيد الخواتم (ذي لورد أوف ذي رينغز)، بحضور جيف بيزوس رئيس مجموعة "أمازون" المنتجة لهذا العمل الذي وصف بأنه الأغلى في التاريخ مع ميزانية إنتاج بلغت مليار دولار، هذا المسلسل الذي ينطلق عرضه في الثاني من سبتمبر على "أمازون"، أثار اهتماما كبيرا لدى مؤسس المجموعة العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية التي خاضت غمار خدمات البث التدفقي.

وبدأ العمل على هذا الاقتباس الطموح المستوحى من عالم "سيد الخواتم" الذي أنشأه الكاتب جي آر آر تولكين في رواياته، عندما اشترت "أمازون" حقوقه مقابل 250 مليون دولار، قبل 5 سنوات، وتخطط لطرح المسلسل على 5 مواسم، يستمر كل منها 10 ساعات، وقد انضم جيف بيزوس إلى نجوم ومنتجي المسلسل، في استوديوهات كولفر في لوس أنجليس، حيث عُرضت أول حلقتين قبل عرض ضوئي كبير استخدمت فيه عشرات المسيرات المضاءة.

ووصفت المنتِجة ليندسي ويبر ميزانية المليار دولار بأنها "عنوان رئيسي جذاب للغاية يحب الناس التحدث عنه"، لكنها وعدت المشاهدين بأن يروا أن نتيجة هذه الأموال ظاهرة بوضوح على الشاشة، وقالت خلال مرورها على السجادة الحمراء "التكلفة الهائلة للمسلسل مردها إلى إنتاج مواسمه الخمسة. وأضافت "إذا نظرت إلى تكلفة صنع فيلم روائي، على سبيل المقارنة، فنحن أمام صفقة رابحة حقا"، في إشارة للأفلام الضخمة لاستوديوهات هوليوود الأكثر شهرة.

وتدور أحداث "رينغز أوف باور" قبل 4 آلاف عام من ثلاثية الأفلام التي أخرجها بيتر جاكسون والكتب الأصلية، خلال "العصر الثاني"، وهي فترة تاريخية خيالية في هذا العالم المتخيل اخترعها تولكين وقدم عنها تفاصيل قليلة نسبيا، كما أن طاقم المسلسل مغمور نسبياً على مستوى العالم. ويؤدي كل من مورفيد كلارك وروبرت أرامايو دوري إلروند وغالادرييل في عمر أصغر بكثير، وهما من الشخصيات المألوفة لمحبي السلسلة.