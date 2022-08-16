الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب بفضل قطاع التعدين

وسعت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل حدت من وتيرة الاتجاه الصعودي للمؤشرات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 في المائة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له في 10 أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائره في يونيو.

وقفزت أسهم شركات المناجم1.1‭ ‬ في المائة لتقود المكاسب الصباحية مدعومة بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية بي.إتش.بي جروب المدرجة في لندن والتي ارتفع سهما أربعة في المائة.

كما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أمانا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وانخفض سهم سونوفا 12.5 في المائة وفقا لرويترز بعد أن خفضت شركة تصنيع السماعات توقعات أرباحها للعام بأكمله، مشيرة إلى نمو أبطأ من المتوقع في بعض الأسواق المهمة وارتفاع تكاليف المكونات والشحن.

وانخفض سهم باندورا 5 في المائة بعد أن أعلنت شركة المجوهرات الدنمركية مبيعاتها في الربع الثاني والتي جاءت متماشية مع التوقعات، وأعادت تأكيد توقعاتها السنوية، على الرغم من المبيعات المخيبة للآمال في الولايات المتحدة والصين.